شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يعلن خضوع ربيعة وطاهر وفخرى لمسحة جديدة بسبب اشتباه كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الثلاثي "رامي ربيعة وطاهر محمد طاهر، ومحمد فخرى" سيخضعون لمسحة طبية جديدة.

وأشار أبو عبلة إلى سلبية مسحة بقية اللاعبين بالكامل الذين قاموا بعمل المسحة الطبية داخل ملعب التتش أمس السبت.

وحرص الجهاز الطبي على إجراء مسحة طبية للاعبين والجهاز الفني والإداري قبل انطلاق مران أمس، السبت؛ للاطمئنان على حالة جميع اللاعبين، فى ظل التشديد على الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.

وكان الدكتور أحمد أبو عبلة قد أعلن إيجابية المسحة الطبية التي أجراها خمسة من لاعبي الفريق أمس السبت. وجاءت نتيجة مسحة الخماسي؛ ياسر إبراهيم وبيرسي تاو ولويس ميكيسوني، وأحمد نبيل كوكا وأحمد عبدالقادر، إيجابية وذلك بعدما أجروا المسحة أمس خارج أسوار النادي.

واستأنف الأهلي مرانه ظهر اليوم الأحد في إطار الاستعدادات لمواجهة الجونة في كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.