شكرا لقرائتكم خبر عن "التشريح والسحر وقطار الأهلى".. تصريحات صادمة لشريف إكرامي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصريحات صادمة أطلقها شريف إكرامى، حارس الأهلى السابق وبيراميدز الحالى، فى آخر ظهور له، وتحدث فيه عن السحر وغرامة الـ 100 ألف بسبب الأهلى، وخلافه مع المهدى سليمان، وأبناء العاملين.

وجاءت أبرز تصريحات إكرامى كالتالى..

- بيراميدز وقع غرامة 100 ألف جنيه بسبب تهنئة الأهلى، وعمرى ما بنزل حاجة على السوشيال ميديا وأمسحها.

- تعرضت لسحر من أحد الأشخاص لا أعرفه، لأننى بعد العودة من هولندا تعرضت لأمر غريب جداً مع المنتخب، بعد خوض مباراة مع المنتخب تعرضت لألم كبير فى الكتف، رغم أننى لم أتعرض لإصابة، ولازمنى لمدة 3 أشهر.

ـ تعرضت للتشريح من جماهير الأهلى لمدة 12 يومًا قبل مباراة العودة بنهائى دورى أبطال أفريقيا 2012.

- كنت بتضايق من مقولة "أبناء العاملين"، لكن هناك أمورًا تراها بشكل آخر عندما تنضج.

- لو عاد بى الزمن كنت سأتخذ نفس القرار بالرحيل عن الأهلى.

- قررت إخراج ابنى من الأهلى لأسباب فنية؛ لأنه لا يشارك، ففضلت نقله لنادٍ آخر.

ـ العلاقة بينى وبين المهدى سليمان كانت متوترة جدا الموسم الماضى، وزعلت منه، ولكن الآن علاقتنا جيدة.

- قطار الأهلى ماشى، ويا بخت اللى بيركب، ويكمل وياخد كل حاجة.