شكرا لقرائتكم خبر عن "المصارعة" يطلب من الاتحاد الدولى ترشيح مدربين أجانب للمنتخبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب اتحاد المصارعة، برئاسة عصام نوار، من الاتحاد الدولى للعبة ترشيح مدير فنى أجنبى لتولى تدريب منتخب الرومانية خلال الفترة المقبلة. كما طلب اتحاد المصارعة من الاتحاد الدولى ترشيح مدير فنى أجنبى أيضا لتدريب الحرة والنسائية معا، على أن يتم مناقشة السيرة الذاتية للمدربين فور وصول الأسماء المقترحة من الاتحاد الدولى.

من ناحية أخرى، اعتذر هانى علام، المرشح السابق فى انتخابات المصارعة، عن الموافقة على تولى رئاسة لجنة المسابقات بالاتحاد والتى كلفه بها المجلس الجديد للاستفادة بخبراته فى الاتحاد.

اتحاد المصارعة سبق وقرر اختيار هانى علام، المرشح السابق على رئاسة الاتحاد، مستشارا لمجلس إدارة الاتحاد لشئون اللجان، وكذلك رئيسا للجنة المسابقات، إلا أن علام اعتذر .

كما قرر الاتحاد الدولى للمصارعة تعديل موعد بطولة البحر المتوسط للكبار، والتى كان مقرر إقامتها فى مصر فى الفترة من 25 إلى 27 مارس المقبل بالإسكندرية، لتقام فى الفترة من 18 إلى 20 مارس، نظرا لإقامة بطولة العالم للكبار يوم 28 مارس، وهو ما يعطى فرصة لأكبر عدد من الدول للمشاركة فى البطولتين، وحتى لا يكون هناك تعارض بين البطولتين فى ظل أهمية كل منهما بالأجندة الدولية للبطولات.