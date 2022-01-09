تعرف على موعد مباراة المغرب وغانا في كأس أمم أفريقيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

تستمر منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا في يومها ثاني، حيث يصطدم منتخب المغرب بنظيره الغاني في المجموعة الثالثة، مساء الإثنين.



وتقام بطولة كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون خلال الفترة من 9 يناير/ كانون ثان وحتى 6 فبراير/ شباط 2022، وتضم 24 منتخبا مقسمين لـ6 مجموعات.

يستقبل ملعب أحمدو أهيدجو في الكاميرون، مباراة منتخب المغرب ضد غانا في الجولة الأولى من دور المجموعات.

وتنطلق المباراة في تمام السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة مساء بتوقيت أبوظبي.

تبث منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية عبر قنوات بي إن سبورتس ماكس بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة المغرب وغانا عبر قناة beIN Sports HD 1 Max، بصوت المعلق جواد بدة.

مجموعة المغرب في كأس أمم أفريقيا 2022

المغرب

غانا

الجابون

جزر القمر