شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح على رأس 9 فراعنة يسجلون حضورا فى أمم أفريقيا للمرة الثانية على التوالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق مساء اليوم منافسات بطولة كأس الامم الافريقية التي تقام بالكاميرون فى الفترة من 9 يناير وحتى 6 فبراير المقبل بمشاركة المنتخب الوطنى. ويقع المنتخب الوطنى لكرة القدم في المجموعة الرابعة بجانب منتخبات السودان ونيجيريا وغينيا بيساو، حيث تبدأ مباريات الفراعنة بعد غد الثلاثاء.

وضم البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، 9 لاعبين فقط من القوام الذي شارك فى النسخة الماضية من الأمم الأفريقية، بقيادة محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.

كما سيتواجد كل من محمود حسن تريزيجيه وعبد الله السعيد ورمضان صبحي ومحمد النني وأحمد حجازي وأيمن أشرف ومحمد الشناوي ومحمود علاء.

ويبدأ منتخب مصر بقيادة كارلوس كيروش، اليوم الأحد، تدريباته فى الكاميرون استعدادا لمواجهة نيجيريا الثلاثاء المقبل فى ضربة البداية بأمم أفريقيا، ومن المقرر أن تستمر البعثة فى مدينة جاروا بعد المباراة للقاء منتخب غينيا بيساو السبت المقبل ضمن الجولة الثانية للمجموعة، وتنتقل بعدها إلى العاصمة ياوندي للقاء منتخب السودان يوم 15 يناير الحالي في ختام مباريات المجموعة.