شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يمنح عمرو مرعي مليون جنيه من المستحقات المتأخرة وينهى الأزمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حسن عمار، عضو اللجنة السباعية المكلفة بإدارة المصرى، انتهاء أزمة عمرو مرعي مهاجم الفريق، وقال عمار فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، إنه عقد جلسة مع اللاعب وتم دفع المستحقات المتأخرة وكان له مليون جنيه، وكل اللاعبين حصلوا على دفعة أولى 25%.

وكان نبيل أبو زيد وكيل، أعمال عمرو مرعي مهاجم النادي المصري، قد أكد أن اللاعب يقترب من فسخ تعاقده مع النادى المصرى خلال أيام وذلك بعد تأخير دفع مستحقاته لـ 3 أشهر ماضية.

وقال وكيل اللاعب فى تصريحات إذاعية، عمرو مرعي لم يحصل على أى أموال خلال 3 شهور السابقة، وخلال أيام سنقوم بفسخ تعاقده وسيصبح لاعبا حرا، وهناك 4 أندية ترغب في ضم عمرو مرعي ضمن الـ7 مراكز الأولى في الدوري.

وشدد وكيل مرعي على أن اللاعب له 3 ملايين و500 ألف جنيه مستحقات متأخرة لدى المصري.

وتعاقد عمرو مرعي مع المصري لمدة 3 مواسم مقابل 15 مليون، وسجل عمرو مرعي هدفين في 5 مباريات خلال 321 دقيقة بالدوري الموسم الجاري.

وقرر كريم ذكرى مدير الكرة بالنادى المصرى، توقيع غرامات مادية على المتغيبين عن التدريبات بدون إذن سابق من الجهاز ألفني، وذلك لفرض حالة من انضباط على ألفريق، قبل الاستعداد لخوض منافسات كأس الرابطة.