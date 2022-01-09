تقارير: كورونا يزور معسكر منتخب المغرب قبل أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

قالت تقارير مغربية اليوم الأحد، إن هناك إصابات بفيروس كورونا بين صفوف المنتخب المغربي الأول.

ويستعد منتخب المغرب للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي ستنطلق مساء اليوم في دولة الكاميرون وتستمر حتى السادس من شهر فبراير المقبل.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "المنتخب" المغربية، فإن وحيد خاليلوزيتش المدير الفني لمنتخب المغرب ألمح لوجود إصابات كورونا بين صفوف أسود الأطلس، ولم يكشف عن الأسماء.

صحيفة "المنتخب" المغربية قالت إن هناك 3 لاعبين غابوا عن تدريبات المنتخب المغربي أمس السبت وهم: أيوب الكعبي، منير الحدادي وريان مايي.

في الوقت ذاته، نقلت الصحيفة تصريحات لخاليلوزيتش أكد خلالها غياب ريان مايي عن المباراة الافتتاحية لأسود الأطلس أمام غانا بسبب إصابته.

وقال مدرب منتخب المغرب: "ريان مايي سيغيب بداعي الإصابة عن مباراة غانا، وهذا مؤلم جدا، ولكن سنعمل على إيجاد البدائل".

وأضاف: "كل الفرق تواجه صعوبات ومشاكل، الوضع هنا معقد".

وأتم: "علينا تحدي كل الصعاب لإكمال تدريبات الفريق في أجواء جيدة، ولنكون في أتم الاستعداد لمباراة يوم غد أمام غانا".

جدير بالذكر أن منتخب المغرب يتواجد في المجموعة الثالثة رفقة غانا، جزر القمر والجابون.