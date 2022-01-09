قبل انطلاق كأس الأمم الأفريقية .. متى يعتبر أى منتخب خاسراً بسبب كورونا؟ (لوائح)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:



أصدر الاتحاد الأفريقي لائحة استثنائية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) قبل إنطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون.

وتنطلق البطولة في السادسة من مساء اليوم الأحد بمواجهة الكاميرون وبوركينا فاسو وتختم في السادس من فبراير القادم.

ومع تزايد حالات الإصابة بكورونا وضع الكاف حد أدنى مكون من 11 لاعباً لخوض المباريات من أصل 25 لاعباً في القائمة الأساسية.

وسمح الكاف بإقامة المباريات في حالة تواجد 11 لاعباً فقط جاءت نتيجة اختبارهم سلبية للمشاركة في المباريات.

وفي حالة وجود أقل من 11 لاعباً نتيجة اختبارهم سلبية يعتبر الفريق خاسراً للمباراة 0-2.

وأجاز الكاف اختيار حارس مرمى من بين الـ 11 الذين جاءت نتائجهم سلبية للعب في هذا المركز في حالة إصابة جميع حراس المرمى بكورونا.