بالأسماء.. الأهلي يعلن إيجابية مسحة 5 لاعبين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن أحمد أبو عبلة، طبيب الأهلي، إيجابية المسحة الطبية التي أجراها خمسة من لاعبي الفريق أمس السبت.

وقال أبو عبلة إن نتيجة مسحة الخماسي ياسر إبراهيم، بيرسي تاو، لويس ميكيسوني، أحمد نبيل كوكا وأحمد عبدالقادر، جاءت إيجابية، وذلك بعدما أجروا المسحة أمس خارج النادي.

وأضاف أبو عبلة أن الخماسي يخضع حاليا للبروتوكول العلاجي اللازم وجميعهم تحت الملاحظة بشكل دائم، ويتم متابعتهم حاليا بصفة مستمرة.

وكان الجهاز الطبي قد أشرف على خضوع اللاعبين الخمسة لمسحة طبية خارج النادي أمس السبت قبل بدء المران بسبب شعورهم ببعض الأعراض.

وحرص الجهاز الطبي على إجراء مسحة طبية جديدة للاعبين والجهاز الفني والإداري قبل انطلاق مران أمس السبت، للاطمئنان على حالة جميع اللاعبين، في ظل التشديد على الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.

واستأنف الأهلي مرانه ظهر اليوم الأحد في إطار الاستعدادات لمواجهة الجونة في كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة يوم الخميس المقبل.