رسمياً .. 13 قناة تذيع كأس الأمم الأفريقية .. وبث مجاني على يوتيوب في هذه الحالة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قائمة القنوات التي تبث بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تنطلق في السادسة من مساء اليوم وتستمر حتى السادس من فبراير القادم.

وقال (كاف) خلال بيانه إنه منح 13 محطة - عدد قياسي - حق بث البطولة إلى ملايين المشجعين في 157 دولة.

وتنقل المباراة في جنوب القارة الأفريقية عبر قناتي Canal + و SuperSport و StarTimes ، بينما ستبث beIN Sport البطولة عبر شمال إفريقيا والشرق الأوسط ، وكذلك على قنواتها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا الشمالية ، بما في ذلك الولايات المتحدة ، والشرق الأدنى مثل كمبوديا ولاوس.

وتبث شبكة ESPN البطولة في أمريكا اللاتينية في أمريكا الجنوبية والوسطى ومنطقة البحر الكاريبي ، بما في ذلك الأرجنتين وأوروجواي وفنزويلا وجزر فيرجن البريطانية ونيكاراجوا وجيانا وبوليفيا.

في إنجلترا تبث BBC و BSkyB البطولة للجمهور بينما ستعرض شبكة Bandeirantes البطولة في البرازيل .

وفي أوروبا ، سيتم تغطية فرنسا من قبل beIN Sports وإيطاليا بواسطة Discovery وألمانيا بواسطة SportDigital. فيما تبث NENT الرياضية البطولة في شمال أوروبا بينما تغطى شبكة SportKlub أوروبا الشرقية

وقال الكاف إنه قرر بث جميع المباريات مباشرة مع اختيار تعليق باللغة الفرنسية أو الإنجليزية على قناته على يوتيوب وموقعه الرسمي وقناته على موقع الرسمي بالنسبة للمناطق التي لا يغطيها شركاء البث.