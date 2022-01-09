محمود الخطيب: مشكلتان للأهلي في كأس العالم للأندية (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، أن مصلحة منتخب مصر قبل أي ناد، مشيرا إلى أن الفريق يعاني من مشكلتين فنيتين بخلاف تضارب مواعيد بطولة كأس العالم للأندية مع كأس الأمم الأفريقية.

وقال الخطيب، في تصريحات لقناة "أبوظبي الرياضية" على هامش تسلمه جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي صباح اليوم الأحد: "هدفنا طبيعي في مونديال الأندية وهو المنافسة على البطولة، لدينا مشكلة دون شك في تداخل مواعيد أمم أفريقيا مع كأس العالم للأندية، ولكن مصر أولا".

وأضاف: "المشكلة في مونديال الأندية ليست في تعارض مواعيد البطولتين فقط، هناك مشكلتان أولهما أن المدير الفني بيتسو موسيماني لا يستطيع تطبيق فكرة الفني والتكيتكي مع اللاعبين المتواجدين مع المنتخبات في أمم أفريقيا، اللاعبون غائبون عنه على مدار أكثر من شهر، وسيبدأ الإعداد قبل البطولة بيومين أو ثلاثة وهذا لن يكون كافيا".

وتابع: "المشكلة الثانية هي حالة التركيز الشديد والشحن النفسي والعصبي والبدني للاعبين في المعسكر خلال مواجهات أمم أفريقيا والتي يلعبون فيها على اللقب، مما يحملهم أعباء نفسية كبيرة، فمن الصعب أن يأتون من الكاميرون وتستطيع تهيئتهم نفسياً في ساعات لخوض بطولة قارية أخرى ننافس فيها اللقب، لكن لدينا ثقة كبيرة في اللاعبين والجهاز الفني".

وأتم رئيس الأهلي تصريحاته قائلا: "علي معلول لاعب الفريق جدد تعاقده مع الأهلي، وهناك مفاوضات مع المدرب بيتسو موسيماني هو الآخر لتجديد عقده".

ويشارك الأهلي في كأس العالم للأندية للمرة السابعة في تاريخه بالبطولة المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 3 إلى 12 من شهر فبراير المقبل، ويفتتح بطل أفريقيا مشواره بمواجهة مونتيري المكسيكي يوم 5 فبراير المقبل، وذلك قبل يوم واحد من المباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون.