شكرا لقرائتكم خبر عن أمم أفريقيا 2021.. مشاركة تاريخية لمنتخبى جامبيا وجزر القمر فى "الكان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ساعات قليلة تفصلنا على انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية والتى تحتضنها الكاميرون فى الفترة من 9 يناير الجارى إلى 6 فبراير بمشاركة 24 منتخبا أفريقيا، وتشهد البطولة مشاركة منتخبين لأول مرة فى التاريخ هما جامبيا وجزر القمر.

وصف الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" التأهل التاريخى لمنتخب جزر القمر لأول مرة فى تاريخها إلى نهائيات بطولة كأس الأمم الأفريقية بأنه "تاريخٌ يُكتب"، وكتب حساب الكاف عبر تويتر، "تاريخٌ يُكتب.. منتخب جزر القمر يتأهل إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا للمرة الأولى فى التاريخ".

وأوقعت قرعة كأس أمم أفريقيا 2021 منتخب المغرب فى المجموعة الثالثة مع منتخبات غانا، الجابون، جزر القمر فى البطولة،بينما يتواجد منتخب جاميبا فى المجموعة السادسة ببطولة كأس أمم أفريقيا مع منتخبات تونس ومالي وموريتانيا.

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" استخدام تقنية الفيديو VAR في جميع مباريات كأس الأمم الأفريقية للمرة الأولى، فى منافسات النسخة 33 من البطولة بعدما قرر "كاف" زيادة عدد المنتخبات من 16 إلى 24 فريقًا بدءاً من نسخة 2019 التى أقيمت في مصر.

وأصدر الكاف بيانا رسميا ذكر فيه "لأول مرة في تاريخ كأس الأمم الأفريقية، سيتم استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) في جميع المباريات الـ 52 في المسابقة المقامة في الكاميرون".

وأضاف البيان، "فى السابق استخدم الكاف تقنية VAR بدءًا من ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية مصر 2019. ومع ذلك مع تقدم الكاف بخطط ليس فقط لتحسين صورة التحكيم ولكن أيضًا لوجود حكام أفارقة على مستوي عالمي ، يعد تطبيق تقنية VAR في جميع المباريات الـ 52 بالكاميرون خطوة في الاتجاه الصحيح".

كانت نتائج قرعة بطولة أمم أفريقيا جاءت على النحو التالى:

المجموعة الأولى: الكاميرون ، بوركينا فاسو ، اثيوبيا ، كاب فيردى.

المجموعة الثانية: السنغال ، غينيا ، زيمبابوي ، مالاوي.

المجموعة الثالثة: المغرب ، غانا ، الجابون ، جزر القمر.

المجموعة الرابعة: نيجيريا ، مصر ، غينيا بيساو ، السودان.

المجموعة الخامسة: الجزائر ، كوت ديفوار ، سيراليون ، غينيا الاستوائية.

المجموعة السادسة: تونس ، مالي ، موريتانيا ، جامبيا.

يتأهل لدور الـ 16 من أمم أفريقيا المنتخبات أصحاب المراكز الأول والثانى فى المجموعات الست، بالإضافة إلى أفضل 4 ثوالث من المجموعات.