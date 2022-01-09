شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. الرباط الصليبى يداهم محمد محمود فى المباراة الثانية مع الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مثل هذا اليوم 9 يناير 2019 تلقى عشاق النادى الأهلى صدمة قاسية بعد الإعلان عن إصابة محمد محمود، الوافد الجديد للقلعة الحمراء آنذاك، بقطع فى الرباط الصليبى وقطع فى غضروف الركبة خلال مباراة سموحة التى انتهت بفوز الفريق الأحمر بهدف دون رد، وانضم محمد محمود للأهلى فى يناير الماضى لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم قادمًا من دجلة مقابل 15 مليون جنيه، ومباراة سموحة كانت هى الثانية له مع الفريق الأحمر بعدما شارك لدقائق ضد بيراميدز.

وبدأ محمد محمود رحلة التعافى من الإصابة التى ظلت 279 يوماً حتى شارك فى أول مران مع ناديه فى 14 أكتوبر الجارى، ولم تمر سوى تسعة أيام فقط حتى تلقى اللاعب أسوأ صدمة حينما سقط مجدداً فى مران الأهلى فى 23 أكتوبر الماضى مصاباً بقطع فى الرباط الصليبى بالركبة الأخرى، رغم أنه كان قاب قوسين أو أدنى من قيادة المنتخب الأولمبى فى بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاماً والتى تستضيفها مصر فى نوفمبر المقبل بعد وجود اسمه فى القائمة الأولى التى أعلنها شوقى غريب .

ومنذ إعلان إصابة محمد محمود بالرباط الصليبى انهالت عبارات الدعم والمساندة على اللاعب، سواء من زملاء اللاعب أو من جماهير الكرة المصرية بمختلف ميولها، فى الوقت الذى نظمت مجموعة من جماهير الأهلى وقفة أمام منزل اللاعب لدعمه فى الأزمة على غرار ما حدث مع مؤمن زكريا لاعب الفريق الأحمر المصاب.

محمد محمود انضم لمنتخب مصر الأول بعد أن كان قد انضم منتخب الشباب مواليد 97 وقت تولى معتمد جمال قيادة الفراعنة الشباب كما شارك مع منتخب الكرة الشاطئية خلال بطولة كأس العالم للقارات التى أقيمت بمدينة لاجوس فى نيجيريا عام 2016

ويجيد محمد محمود اللعب فى مركز لاعب الوسط المدافع وصانع ألعاب وشارك مع وادى دجلة بشكل أساسى موسم 2018.

ويمتاز محمد محمود بسرعة التمرير بجانب دقة التمريرات الطولية والتسديد بعيد المدى ومميز أيضا فى ضربات الرأس رغم قصر قامته، وأيضا التسديد من بعد وحصل محمد محمود على لقب هداف دورى الجمهورية موسم 2015، كما حصل على بطولة الجمهورية مع ناشئى وادى دجلة مواليد 98

محمد محمود من مواليد 1998، وتم تصعيده للفريق الأول منذ ستة مواسم عندما كان حمادة صدقى مديرًا فنيًا للفريق وقتها ولكنه لم يشارك فى المباريات ثم شارك على فترات بعد ذلك لينتقل للأهلى فى صفقة كانت حديث الصباح والمساء قبل أن يختفى اللاعب عن الانظار بفعل الاصابة اللعينة.

ويبحث محمد محمود الرحيل عن الأهلي في الميركاتو الشتوي الحالي بحثا عن فرصة المشاركة في المباريات، في ظل خروجه الدائم من الحسابات الفنية لموسيماني وعدم مشاركته في أية مباراة منذ بداية الموسم الحالي أو التواجد في قوائم المباريات.