شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يجهز الناشئين للاعتماد عليهم فى مواجهات كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وعد الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، اللاعبين الناشئين فى الفريق بالحصول على فرصة للمشاركة فى مواجهات كأس الرابطة التى ستنطلق يوم 12 من الشهر الجارى.

وأكد كارتيرون أن مواجهات كأس الرابطة ستكون فرصة لحصول جميع اللاعبين، وتحديدًا البدلاء والناشئين، على فرصة للمشاركة خاصة فى ظل غياب اللاعبين الدوليين.

ووضع كارتيرون خطة مواجهات كأس الرابطة، خلال فترة توقف مسابقة الدوري المصري الممتاز، بسبب إقامة بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وعقد كارتيرون جلسة مع أفراد جهازه المعاون لتحديد ملامح الفترة المقبلة، وكيفية الاستعداد لمواجهات كأس الرابطة، والتى سيعتمد خلالها على مجموعة كبيرة من البدلاء الذين لم يحصلوا على فرصة حقيقية للمشاركة مع الفريق فى مسابقة الدورى.

وأكد كارتيرون على قوة بطولة كأس الرابطة، موضحًا أن الزمالك سيخوض البطولة من أجل الفوز في كل مبارياته والمنافسة على اللقب بالرغم من الغيابات العديدة في صفوف الفريق الأبيض.

وشدد كارتيرون على أن غياب اللاعبين الدوليين لن يؤثر على الزمالك في كأس الرابطة، خاصة وأن الفريق لديه قائمة متميزة من اللاعبين، وستكون هناك فرصة للاستعانة ببعض الناشئين في مباريات كأس الرابطة.

وأضاف المدير الفني أن الزمالك يستعد بجدية لانطلاق البطولة، وهناك إصرار من الجميع على تقديم مباريات قوية والمنافسة على لقب كأس الرابطة.