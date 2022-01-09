اخبار الرياضه

موعد مباراة مصر فى افتتاح أمم أفريقيا 2021

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة مصر فى افتتاح أمم أفريقيا 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتتح منتخب مصر منافساته فى بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام بالكاميرون وتستمر حتى 6 فبراير المقبل، بعد غد الثلاثاء، ضمن المجموعة الرابعة بجانب منتخبات نيجيريا وغينيا بيساو بالإضافة إلى السودان.

5d39dedfcb.jpg

موعد مباراة مصر فى افتتاح امم افريقيا 

ويقص منتخب مصر شريط منافساته فى البطولة بمواجهة نيجيريا في أولى مبارياته ببطولة أمم افريقيا يوم 11 يناير، بالمباراة التي تقام بملعب رومدى أدحيا، على أن تكون المواجهة الثانية أمام غينيا بيساو يوم 15 من نفس الشهر .

5acda2b97d.jpg

محمد صلاح يتفوق على 14 منتخبا في أمم افريقيا

ويتفوق الدولى المصرى محمد صلاح نجم الإنجليزى على 14 منتخبا فى أمم أفريقيا من الناحية التسويقية.

وتبلغ القيمة التسويقية لمحمد صلاح نحو 100 مليون يورو، ما جعله يتفوق على العديد من المنتخبات المشاركة فى البطولة بسبب ضعف قيمتهم التسويقية مقارنة بمحمد صلاح.

54a12b702c.jpg

قائمة منتخب مصر فى أمم أفريقيا

واختار البرتغالى كارلوس كيروش، المدير الفنى لمنتخب مصر، 26 لاعبا فى قائمة منتخب مصر، استعدادا للمشاركة فى بطولة كأس أمم أفريقيا وجاء قائمة مصر كالتالى: حراس المرمى: محمد الشناوي، محمد صبحي، محمود جاد، و فى الدفاع: أكرم توفيق، عمر كمال، أحمد حجازي، محمود حمدى "الونش"، أيمن أشرف، مروان داوود، أحمد فتوح، محمد عبد المنعم، محمود علاء، وفى الوسط: عمرو السولية، حمدى فتحي، إمام عاشور، عبد الله السعيد، محمد النني، أحمد سيد "زيزو"، مهند لاشين، وفى الهجوم محمد شريف وعمر مرموش، محمد صلاح، محمود حسن "تريزيجيه"، رمضان صبحى، مروان حمدي، بجانب محمد أبو جبل المصاب بكورونا.

الكلمات الدلائليه
كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا