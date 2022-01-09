شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مدبولى ينتظم فى مران الإسماعيلى اليوم بعد راحة 24 ساعة بسبب ألم الأسنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظم أحمد مدبولى صانع العاب الإسماعيلى في مران فريقه اليوم بعد حصوله على راحة من التدريبات بسبب معاناته من ألم في الأسنان، ويحل الدراويش ضيفا مساء الخميس المقبل على سموحة بالإسكندرية لحساب منافسات الجولة الافتتاحية بكأس رابطة الأندية.

قرر الجهاز الفنى للإسماعيلى بقيادة الأرجنتينى خوان براون، إقامة معسكر مغلق للفريق بالإسكندرية، إعتبارا من يوم 12 يناير الجارى ولمدة خمسة أيام، ويستهدف المعسكر الحفاظ على تركيز اللاعبين وتجنب تشتيتهم قبل المباراتين وسعيًا لتحقيق نتائج إيجابية تسهم فى إسعاد الجماهير قبيل إستئناف منافسات مسابقة الدورى الممتاز.

ورفض الجهاز الفني للنادى الإسماعيلى بقيادة الأرجنتينى خوان براون فكرة إقامة مباراة ودية للفريق قبل مواجهة سموحة بالجولة الأولى لدور المجموعات بكأس رابطة الأندية المحترفة والمقرر لها الخميس المقبل وذلك بسبب ضيق الوقت، وقرر براون الاكتفاء بخوض التدريبات الصباحية لتجهيز لاعبيه فنيا وبدنيا لمباريات كأس الرابطة.