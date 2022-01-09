شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب: جائزة الإبداع الرياضى حافز لتحقيق مزيد من البطولات والإنجازات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادى الاهلى عن سعادته باستلام جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضى الخاصة بالنادى الأهلي، كأفضل مؤسسة رياضية عربية عن عام 2021.

وألقى محمود الخطيب كلمة، بالإنابة عن المكرمين فى الحفل الذى أقيم صباح اليوم، الأحد، بدولة الإمارات العربية الشقيقة، قدم خلالها الشكر للقائمين على جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي.

وقال محمود الخطيب فى كلمته، «أتسلم هذه الجائزة المرموقة ومعى نخبة من مختلف دول العالم، وستكون الجائزة ــ بلا شك ــ حافزا لهم لتحقيق مزيد من الإنجازات فى المستقبل.. وقد سعدت أن أكون متحدثا عن المكرمين جميعا».

وأضاف الخطيب، « بلا شك الجوائز والبطولات والميداليات تعطى الرياضيين الدافع للمزيد من التألق والإنجاز، وتحمل الجائزة اسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وهذا يزيد من قيمة الجائزة، ويجعلها أجمل وأروع؛ لأن قيمة الجائزة ومكانتها تأتى من اسم صاحبها».

واختتم الخطيب قائلا، « شكرا لكم على هذه الجائزة التى تهدف لتطوير الرياضة فى الإمارات والوطن العربى والعالم.. وشكرا على هذا التقدير والتكريم، وأتمنى أن تواصل الرياضة طريقها نحو المزيد من التألق والإبداع فى كل مكان».



وحضر الحفل العديد من الشخصيات الرياضية؛ العربية والدولية والأبطال والمبدعين العرب الذين حققوا إنجازات فى الدورتين الأولمبية والبارالمبية فى طوكيو، بالإضافة إلى أصحاب الإنجازات الوطنية والعربية فى المجالات المختلفة.



وجاء فوز الأهلى بجائزة أفضل مؤسسة رياضية عربية عن المجموعة الاقتصادية للنادي- التمويل الذاتي. وذلك باعتبارها مبادرة متميزة من حيث جمعها لعدة جوانب من الابتكار واستشراف المستقبل والاطلاع على أفضل الممارسات فى العمل المؤسسي.



وكانت المبادرة من الأسباب الرئيسية والداعمة للمؤسسة الرياضية فى التعامل مع جائحة كورونا، والخروج بنتائج ودروس ممتازة فى العمل المؤسسي.

كما أن عوائد المبادرة المالية والبشرية والمعرفية سوف تستمر عدة سنوات قادمة، فضلًا عن مساهمتها فى التفوق الرياضى للمؤسسة، وفوز النادى الأهلى بالعديد من البطولات المحلية والقارية.