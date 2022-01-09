شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد لحظات تتويج الأهلى بجائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للنادى الاهلى عبر فيس بوك لحظات تسلم محمود الخطيب رئيس النادى الأحمر جائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضي الخاصة بالنادي الأهلي، كأفضل مؤسسة رياضية عربية لعام 2021.

وحضر الحفل، الذى أقيم فى دولة الإمارات العربية الشقيقة، العديد من الشخصيات الرياضية العربية والدولية والأبطال والمبدعين العرب الذين حققوا إنجازات فى الدورتين الأولمبية والبارالمبية فى طوكيو، بالإضافة إلى أصحاب الإنجازات الوطنية والعربية في المجالات المختلفة.



وجاء فوز الأهلي بجائزة أفضل مؤسسة رياضية عربية عن المجموعة الاقتصادية للنادي- التمويل الذاتي، باعتبارها مبادرة متميزة من حيث جمعها لعدة جوانب من الابتكار واستشراف المستقبل والاطلاع على أفضل الممارسات في العمل المؤسسي.



وكانت المبادرة من الأسباب الرئيسية والداعمة للمؤسسة الرياضية في التعامل مع جائحة كورونا، والخروج بنتائج ودروس ممتازة في العمل المؤسسي.



كما أن عوائد المبادرة المالية والبشرية والمعرفية سوف تستمر عدة سنوات قادمة، فضلًا عن مساهمتها في التفوق الرياضي للمؤسسة، وفوز النادي الأهلي بالعديد من البطولات المحلية والقارية.



وكان الكابتن محمود الخطيب قد ألقى كلمة بالإنابة عن المكرمين في الحفل قدم خلالها الشكر للقائمين على جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي.