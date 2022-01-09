"لم يكن الأمر سهلا".. إيتو يعلق على انطلاق كأس الأمم الأفريقية 2021

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

أكد صمويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، أن الأمر لم يكن سهلا بشأن الاستعدادات لاستضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية "كان 2021".

ومن المقرر أن تنطلق البطولة مساء اليوم وتستمر حتى السادس من شهر فبراير المقبل.

وعبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، كتب إيتو: " بعد ما يقرب من ثلاث سنوات منذ آخر مرة اجتمع فيها أكبر لاعبي إفريقيا على أرض الملعب، أصبحنا جاهزين أخيرًا لكأس الأمم الأفريقية 2021".

وأضاف: "لم يكن الأمر سهلاً، لكن بفضل فريق لا يصدق من المحترفين، ستتألق كرة القدم الأفريقية بشكل لم يسبق له مثيل".

ويشارك 24 منتخبا خلال البطولة، ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الرابعة رفقة كل من نيجيريا، السودان وغينيا بيساو.

جدير بالذكر أن منتخب الكاميرون -مستضيف البطولة- يتواجد في المجموعة الأولى التي ضمت بوركينا فاسو، إثيوبيا والرأس الأخضر.