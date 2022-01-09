حسام حسن يكشف مفاجأة عن محمد صلاح ويعلق على استبعاد طارق حامد من المنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد حسام حسن، المدير الفني للاتحاد السكندري، أنه رشَّح الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول للانضمام للزمالك قبل 14 عاما في فترة ممدوح عباس.

وقال حسام حسن، في ضيافة برنامج "اللعيب" عبر قناة "إم بي سي مصر": "أنا مَن رشحت محمد صلاح للأستاذ ممدوح عباس للعب مع الزمالك".

وأضاف: "محمد صلاح كان أول أهدافي عندما توليت قيادة الزمالك في أول عامي لي في 2008 بعدما تابعته مع فريق المقاولون العرب تحت 18 عاما".

وواصل: "بالتأكيد أحلم بتدريب منتخب مصر ورغبة الجماهير في ذلك تسعدني وأشكر الله على ثقتهم بي، لكننا نساند المنتخب في الوقت الحالي".

وعن التشكيك في قدرته على التعامل مع مع محمد صلاح، أكد حسام حسن: "أثق في صلاح وأحترمه وهو لاعب مهم جدا للكرة المصرية".

وأوضح: "أي نجم عندما يصل للمرحلة التي يتواجد بها صلاح حاليا يعرف حدوده، هناك احترام لتاريخ، في النهاية صلاح من أفضل اللاعبين في تاريخ ومصر والعالم، وفي نفس الوقت يخدم المنتخب مع أي مدرب مصري أو أجنبي، ميسي عمل مع جوارديولا، وفي النهاية ميسي هو ميسي وجوارديولا هو جوارديولا مع احترامي للفارق، كل فرد يعرف حجمه وكلنا نساند صلاح".

وعلق حسام حسن على استبعاد طارق حامد من قائمة منتخب مصر في أمم أفريقيا قائلا: "عدم وجوده إذا كان لأسباب فنية يعد خطأ كبيرا لأنه الأجدر في مركزه مع حمدي فتحي حال الاعتماد على ثلاثة لاعبين في خط الوسط، طارق حامد أهم لاعب في المنتخب بعد محمد صلاح ولا يقل أهمية عنه".

وأتم الهداف التاريخي لمنتخب مصر قائلا: "أما محمد مجدي أفشة فيعتبر ضمن الهيكل الأساسي للمنتخب أيضا مع محمد صلاح وطارق حامد، خاصةً بعدما وصل اللاعب إلى مرحلة فنية عالية ويتمتع بتحركات مميزة في الملاعب، وكان وجود أحمد رفعت سيستغله في بعض الأوقات بشكل إيجابي".