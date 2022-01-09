بالتردد والموعد وطرق الضبط.. قناة مفتوحة على نايل سات تنقل افتتاح كأس أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سيد عمر:

ينطلق في السادسة من مساء اليوم الأحد كأس الأمم الأفريقية 2021 التي تستضيفها الكاميرون في الفترة من 9 يناير وحتى 6 فبراير.

ويسبق المباراة بساعة حفل افتتاح البطولة في حضور لفيف من المسئولين عن كرة القدم العالمية والأفريقية.

ويتقل حفل الافتتاح والمباراة عبر مجموعة قنواتن "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للبطولة والتي خصصت قناتي beIN SPORTS MAX HD 1 وbeIN SPORTS MAX HD 2 لنقل المباراة بتعليق التونسي رؤوف خليف.

تردد قناة beIN SPORTS MAX HD 1 الناقلة لكأس الأمم الأفريقية على نايل سات:

التردد: 12604

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 3/2

تردد قناة beIN SPORTS MAX HD 2 الناقلة لكأس الأمم الأفريقية على نايل سات:

التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 3/2

ولكن قناة أخرى مفتوحة على نايل سات أعلن نقل افتتاح البطولة وهي القناة الأرضية الجزائرية التي حصلت على حقوق 10 مباريات من البطولة من بينها جميع مباريات المنتخب الجزائري ومباراة الافتتاح وقبل النهائي والنهائي .

تردد قناة Programme NationalHD الناقلة لكأس الأمم الأفريقية على نايل سات:

التردد 11680.

الاستقطاب: أفقي

معدل ترميز 27500 .