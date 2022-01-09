مجموعة مصر.. نيجيريا: نستطيع الفوز على أي منافس.. وهدفنا لقب الكان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

أكد بابافيمي راجي المتحدث الإعلامي للمنتخب النيجيري، أن النسور مستعدون بقوة لخوض غمار منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية (كان 2021) والتي ستنطلق في دولة الكاميرون خلال الفترة بين 9 يناير الجاري وحتى 6 فبراير المقبل.

ويتواجد المنتخب النيجيري في المجموعة الرابعة بكأس أمم أفريقيا رفقة منتخبات مصر، السودان وغينيا بيساو.

وخلال تصريحات لبرنامج "الريمونتادا" المذاع عبر فضائية "المحور" قال بابافيمي: "مستعدون بقوة للمنافسة، لقد جئنا إلى الكاميرون من أجل الفوز بلقب البطولة".

وتابع: "لدينا قائمة جيدة من اللاعبين تمكننا من الفوز على أي منافس".

جدير بالذكر أن منتخب نيجيريا سيستهل مباراته بكأس الأمم الأفريقية أمام منتخب مصر يوم 11 يناير الجاري (الثلاثاء) في السادسة مساء بتوقيت القاهرة.