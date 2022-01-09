مصدر يكشف لمصراوي حقيقة انتقال نجم الريان إلى المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

كشف مصدر مطلع في النادي المصري، اليوم السبت، بشأن اقتراب انتقال اللاعب الغاني فرانك كوم، لاعب وسط الريان القطري والترجي التونسي الأسبق، لصفوف النادي المصري البورسعيدي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأشار المصدر لـ"الخليج 365"، إلى أن اللاعب الغاني فسخ تعاقده مع فريق الريان خلال الساعات الماضية، ويحق له التوقيع لأي فريق بالمجان، إلا أن مطالبه المادية المرتفعة للغاية تفوق امكانات النادي المصري الحالية، وسقف العقود الموجود حاليًا بين لاعبي الفريق.

وأكد على أن اللاعب لن يأتي إلى المصري خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وأن وجهته القادمة بنسبة كبيرة ستكون الانتقال إلى فريق أهلي جدة السعودي.

وكان نادي الريان أعلن مؤخرًا رحيل لاعبه فرانك كوم بعد التعاقد معه من صفوف الترجي التونسي والذي رحل إلى صفوف الفريق القطري مجانًا.