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تعرف على موعد افتتاح أمم أفريقيا

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على موعد افتتاح أمم أفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

يترقب عشاق كرة القدم افتتاح كأس أمم أفريقيا 2022، التي تقام في الكاميرون بدءا من يوم الأحد وتستمر حتى 6 فبراير/ شباط المقبل.

 

وتقام البطولة بمشاركة 24 منتخبا للمرة الثانية بعد نسخة مصر 2019، التي انتهت بتتويج منتخب الجزائر باللقب.

 

موعد حفل افتتاح كأس الأمم الأفريقية 2022 هو يوم الأحد 9 يناير/ كانون ثان 2022.

 

لم يتحدد موعد البداية حتى الآن، لكنه سيسبق المباراة الأولى للبطولة والتي ستجمع بين الكاميرون وبوركينا فاسو.

 

مباراة الافتتاح نفسها تنطلق في السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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