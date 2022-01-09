تعرف على موعد افتتاح أمم أفريقيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

يترقب عشاق كرة القدم افتتاح كأس أمم أفريقيا 2022، التي تقام في الكاميرون بدءا من يوم الأحد وتستمر حتى 6 فبراير/ شباط المقبل.



وتقام البطولة بمشاركة 24 منتخبا للمرة الثانية بعد نسخة مصر 2019، التي انتهت بتتويج منتخب الجزائر باللقب.

موعد حفل افتتاح كأس الأمم الأفريقية 2022 هو يوم الأحد 9 يناير/ كانون ثان 2022.

لم يتحدد موعد البداية حتى الآن، لكنه سيسبق المباراة الأولى للبطولة والتي ستجمع بين الكاميرون وبوركينا فاسو.

مباراة الافتتاح نفسها تنطلق في السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة.