كأس الأمم الإفريقية.. الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل لمباراة الكاميرون وبوركينا فاسو

الشارقة - اميمة ياسر - تنطلق فى تمام السادسة بتوقيت القاهرة مباراة الكاميرون ونظيره بوركينا فاسو، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الاولى من بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وتبدأ المباراة الافتتاحية بين الكاميرون وبوركينا فاسو على ملعب باول بيا ستاد يوم في ياوندي وهو الملعب الذي يتسع إلى 60 ألف مشجع وتم إنشاؤه عام 2018 وتجديده عام 2022.

ويتواجد منتخب الكاميرون في المجموعة الأولى بجانب منتخبات بوركينا فاسو وإثيوبيا والرأس الأخضر.

يدير اللقاء طاقم تحكيم جزائري بقيادة حكم الساحة مصطفى غربال ويعاونه الثنائي مقران قواري وعبدالحق إيتشعلي مساعدين له.

تقام المباراة مساء الأحد التاسع من يناير 2020 الساعة 6 مساء بتوقيت مصر 7 مساء بتوقيت السعودية 8 مساء بتوقيت الإمارات.

تنقل المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1 Max.

وجاءت القائمة التي اختارها البرتغالي كونسيساو المدير الفني لمنتخب الكاميرون كالتالي:

في حراسة المرمى: أندريه أونانا (أياكس الهولندي) وسيمون أوموسولا (فيتا الكونغولي) وديفيز إيباسي (أوفي كريت اليوناني).

خط الدفاع: كولينز فاي (ستاندار لييج البلجيكي) وأوليفييه مبايزو (فيلادلفيا يونيون الأمريكي) ومايكل نجاديو نجادجوي (جنت البلجيكي) وجي سي كاستيليتو (نانت الفرنسي) وهارولد موكودي (سانت إتيان الفرنسي) وإنزو إبوس (أنجيه الفرنسي) وأويونجو بيتولو (مونبلييه الفرنسي) وجيروم أونجين (ريد بول سالزبورج النمساوي).

خط الوسط: وجان أونانا جونيور (بوردو الفرنسي) ومالونج كوندي (أوليمبياكوس اليوناني) وأندريه فرانك زامبو أنجيسا (نابولي الإيطالي) وصامويل جويت أوم (ميكلين البلجيكي) ومارتن هونجلا (هيلاس فيرونا الإيطالي) وجيمس ليا. سيليكي (ميدلسبره الإنجليزي) وإيفان نيو (سانت إتيان الفرنسي).

في الهجوم: إجناتيوس جاناجو (لانس الفرنسي) وكريستيان باسوجوج (شنغهاي الصيني) وماكسيم تشوبو موتينج (بايرن ميونخ الألماني) وستيفان باهوكن (أنجيه الفرنسي) وكارل توكو إكامبي (ليون الفرنسي) ونجاماليو (يونج بويز السويسري) وفينسينت أبو بكر (النصر السعودي) وكلينتون نجي (دينامو موسكو الروسي).

في المقابل يدخل منتخب بوركينا فاسو بقيادة المدرب المحلي كامو مالو الذي اختار قائمة ضمت كلا من :

في حراسة المرمى: هيرفي كوفي (شارلوا البلجيكي) وكيليان نيكيما (جو أهيد إيجيلز الهولندي) وبوبكارس ساواجودو (دوان البوركينابي) وفريد ودراوجو (القوات المسلحة البوركينابي).

خط الدفاع: إدموند تابسوبا (باير ليفركوزن الألماني) وإيسوفو دياو (نهضة بركان المغربي) وستيف ياجو (إيل ليماسول القبرصي) وسومايلا واتارا (الرجاء المغربي) وعباس أولا تراوري (هورويا كوناكري الغيني) وهيرمان نيكيما (ساليتاس البوركينابي) وناصر ديجيا (بازل السويسري) وباتريك مالو (حسنية أغادير المغربي).

في الوسط: سعيدو سيمبوري (الاتحاد السكندري) ودارماني نيكيما (هورويا كوناكري الغيني) وإسماعيل دراوجو (باوك اليوناني) وجوستافو سنجاري (كويفلي الفرنسى) وبلاتي توريه (إسكلستونا السويدي) وأداما جوريا (راسينج روخيا الإسباني).

في الهجوم: واتارا (لوريان الفرنسي) وجبريل واتارا (نهضة بركان المغربي) وزكريا سانوجو (أرارات الأرميني) وجيان بوتي كوامي (يانج أفريكانز التنزاني) وحسن باندي (إيسترا الكرواتي) وعبدول تابسوبا (ستاندر دو ليج البلجيكي) وإريك تراوري (بيراميدز) ومحمد كوناتيه (أخمات جروزني الروسي) وسيريل بايالا (أجاكسيو الفرنسي).

موعد مباريات منتخب مصر في أمم إفريقيا

الجولة الأولى: مصر ونيجيريا في السادسة مساء الثلاثاء 11 يناير 2022.



الجولة الثانية: مصر وغينيا بيساو في التاسعة مساء السبت 15 يناير 2022.

الجولة الثالثة: مصر مع السودان في التاسعة مساء الأربعاء 19 يناير 2022.

مواعيد مباريات دور المجموعات في كأس أمم إفريقيا

وأعلن الاتحاد الإفريقى لكرة القدم «كاف»، عن جدول مواعيد مباريات بطولة كأس أمم إفريقيا 2021، على النحو التالي:

9 يناير 2022

الكاميرون × بوركينا فاسو - الساعة 6 مساء

إثيوبيا × كاب فيردى - الساعة 9 مساء

10 يناير 2022

السنغال × زيمبابوي - الساعة 3 عصرا

المغرب × غانا - الساعة 6 مساء

غينيا × مالاوى - الساعة 6 مساء

الجابون × جزر القمر - الساعة 9 مساء

11 يناير 2022

الجزائر × سيراليون - الساعة 3 عصرا

نيجيريا × مصر - الساعة 6 مساء

السودان × غينيا بيساو - الساعة 9 مساء

12 يناير 2022

تونس × مالى - الساعة 3 عصرا

موريتانيا × جامبيا - الساعة 6 مساء

غينيا الاستوائية × كوت ديفوار - الساعة 9 مساء

13 يناير 2022

كاب فيردى × بوركينا فاسو - الساعة 6 مساء

الكاميرون × اثيوبيا - الساعة 9 مساء

14 يناير 2022

السنغال × غينيا - الساعة 3 عصرا

المغرب × جزر القمر - الساعة 6 مساء

مالاوى × زيمبابوى - الساعة 6 مساء

الجابون × غانا - الساعة 9 مساء

15 يناير 2022

السودان × نيجيريا - الساعة 6 مساء

مصر × غينيا بيساو - الساعة 9 مساء

16 يناير 2022

جامبيا × مالى - الساعة 3 عصرا

كوت ديفوار × سيراليون - الساعة 6 مساء

تونس × موريتانيا - الساعة 6 مساء

الجزائر × غينيا الاستوائية - الساعة 9 مساء

17 يناير 2022

كاب فيردى × الكاميرون - الساعة 9 مساء

بوركينا فاسو × اثيوبيا - الساعة 9 مساء

18 يناير 2022

زيمبابوى × غينيا - الساعة 6 مساء

مالاوى × السنغال - الساعة 6 مساء

المغرب × الجابون - الساعة 9 مساء

غانا × جزر القمر - الساعة 9 مساء

19 يناير 2022

مصر × السودان - الساعة 9 مساء

غينيا بيساو × نيجيريا - الساعة 9 مساء

20 يناير 2022

سيراليون × غينيا الاستوائية - الساعة 6 مساء

الجزائر × كوت ديفوار - الساعة 6 مساء

جامبيا × تونس - الساعة 9 مساء

مالى × موريتانيا - الساعة 9 مساء

قائمة منتخب مصر النهائية المشاركة في أمم إفريقيا

وجاءت قائمة منتخب مصر النهائية المشاركة في أمم إفريقيا على النحو التالي:

حراس المرمى: 1. محمد الشناوي 2. محمد صبحي 3. محمود جاد

المدافعون: 4. أكرم توفيق 5. عمر كمال 6. أحمد حجازي 7. محمود حمدي «الونش» 8. أيمن أشرف 9. أحمد فتوح 10. محمد عبد المنعم 11. محمود علاء 12. مروان داوود

وسط الملعب: 13. عمرو السولية 14. حمدي فتحي 15. إمام عاشور 16. عبد الله السعيد 17. محمد النني 18. أحمد سيد «زيزو» 19. مهند لاشين

المهاجمون: 20. عمر مرموش 21. محمد شريف 22. مصطفى محمد 23. محمد صلاح 24. محمود حسن «تريزيجيه» 25. رمضان صبحي 26. مروان حمدي. الثلاثاء 25 يناير 2022.