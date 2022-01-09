شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: كهربا عايز يرجع المنتخب والأهلى وافق على بيعه مقابل 2 مليون يورو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى أحمد شوبير تفاصيل جلسة وداع محمود كهربا لاعب الاهلى للقلعة الحمراء بعد إنهاء إعارته للدوري التركى، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم، "إمبارح حصلت لقطة مؤثرة فى الأهلى كهربا راح سلم على اللاعبين وعلى موسيمانى وقالهم هشوفكوا تانى بعد 6 أشهر ومحدش يقرب من دولابى".

وأضاف شوبير، "كهربا بيقول إنه مصمم على التألق والعودة للمنتخب وهو حالياً فى مفترق طرق، وكويس جدا أن عمر أردوغان مدرب هاتاى التركى هو اللى طالب كهربا بالاسم عشان يلعبه ويعيده للتألق، خاصة بعد المعاناة اللى عاشها مع موسيمانى".

وتابع شوبير، "الأهلى وضع بنداً يتيح للنادى التركى شراء كهربا مقابل 2 مليون يورو، فضلا عن 500 ألف دولار ثمن الإعارة، لازم كهربا يموت نفسه بقى ويرجع كهربا بتاع زمان ويرجع المنتخب تانى".