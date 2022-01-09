شكرا لقرائتكم خبر عن صفقة تبادلية بين الإسماعيلى والقناة لضم مروان حمدى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل مسؤولو النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس يحيى الكومى فى مفاوضات جادة مع مروان حمدى مهاجم القناة للحصول على توقيعه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية لدعم خط هجوم الدراويش فى النصف الثانى من الموسم، وتقدم الدراويش بطلب رسمي للحصول على خدمات مروان حمدى مهاجم المنتخب الأولمبي مقابل مبلغ مادى، بالإضافة إلي رحيل ثلاثة للاعبين من صفوف القلعة الصفراء على سبيل الإعارة، هم أحمد أيمن ومحمد نصر ومدحت فقوسة لدعم صفوف القناة .

ووافق مسئولو القناة على عرض الإسماعيلى لضم مروان حمدى لدعم الدراويش فى أزمته الحالية، ويتطلع مجلس إدارة الاسماعيلى لإبرام مزيد من الصفقات بالجانب الهجومي، سعيا لزيادة الفاعلية الهجومية للفريق وإستغلال أنصاف الفرص بما يسهم في تحسن ترتيب الفريق ووضعه بمكانته المستحقة بين أندية الكبار .

فى سياق آخر، اقترب النادي الإسماعيلي من التعاقد مع الإيفواري جان موريل بورى، لاعب دينامو مينسك البيلاروسي، مقابل 300 ألف دولار.

وحرص المهندس يحيي الكومي، رئيس الإسماعيلي، على إرسال عقد مبدئي للاعب ليؤكد جديته في إنهاء الصفقة مع حضور اللاعب للقاهرة

ومن المقرر أن يكون بوى هو ثالث صفقات الأسماعيلي في الميركاتو الشتوي بعد التعاقد مع البوليفي كارميلو والجامبي سايكو.

ويعد بوي صاحب الـ25 عاما من أهم اللاعبين في الدوري البيلاروسي، حيث يشغل مركز الجناح، وحظي بإعجاب الأرجنتيني خوان براون المدير الفني للإسماعيلي.