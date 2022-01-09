شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا يخضع لمسحة طبية للتأكد من عدم إصابته بكورونا قبل العودة للتدريبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع محمود عبد الرزاق شيكابالا، صانع ألعاب فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، لمسحة طبية خلال الساعات المقبلة، للتأكد من عدم إصابته بفيرس كورونا، خاصة فى ظل معاناة اللاعب من أعراض "نزلة برد".

وحصل شيكابالا على راحة من التدريبات الجماعية يومى الجمعة والسبت بسبب معاناته من أعراض نزلة برد، الأمر الذى دفع الجهاز الفنى بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لمنح اللاعب راحة من التدريبات لحين شفاءه.

ومن المنتظر أن تحدد نتيجة تلك المسحة التى سيخضع لها شيكابالا عدم إصابته بفيرس كورونا من عدمه، وذلك قبل السماح له بالعودة للتدريبات الجماعية للفريق.

ويستعد الزمالك للمشاركة في بطولة كأس الرابطة، وكانت قرعة البطولة أسفرت عن وجود الفريق الأبيض على رأس المجموعة الثالثة، وتضم المجموعة فرق: "فاركو وإنبي وغزل المحلة وسيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش".

وسيبدأ الزمالك مبارياته في بطولة كأس الرابطة أمام فريق إنبي يوم 14 يناير الجاري .