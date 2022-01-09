شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب يتسلم جائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضى الخاصة بالأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسلّم محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى، صباح اليوم الأحد، جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضى الخاصة بالنادى الأهلي، كأفضل مؤسسة رياضية عربية عن عام 2021.

وحضر الحفل الذى أقيم فى دولة الإمارات العربية الشقيقة العديد من الشخصيات الرياضية العربية والدولية والأبطال والمبدعين العرب الذين حققوا إنجازات فى الدورتين الأولمبية والبارالمبية فى طوكيو، بالإضافة إلى أصحاب الإنجازات الوطنية والعربية فى المجالات المختلفة.

وجاء فوز الأهلى بجائزة أفضل مؤسسة رياضية عربية عن المجموعة الاقتصادية للنادي- التمويل الذاتي، وذلك باعتبارها مبادرة متميزة من حيث جمعها لعدة جوانب من الابتكار واستشراف المستقبل والاطلاع على أفضل الممارسات فى العمل المؤسسي.

وكانت المبادرة من الأسباب الرئيسية والداعمة للمؤسسة الرياضية فى التعامل مع جائحة كورونا، والخروج بنتائج ودروس ممتازة فى العمل المؤسسي.

كما أن عوائد المبادرة المالية والبشرية والمعرفية سوف تستمر عدة سنوات قادمة، فضلًا عن مساهمتها فى التفوق الرياضى للمؤسسة، وفوز النادى الأهلى بالعديد من البطولات المحلية والقارية.

وكان محمود الخطيب قد ألقى كلمة بالإنابة عن المكرمين فى الحفل قدم خلالها الشكر للقائمين على جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي