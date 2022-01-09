شكرا لقرائتكم خبر عن 3 ملفات على مائدة اتحاد الاسكواش فى اجتماع الثلاثاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مجلس إدارة اتحاد الاسكواش برئاسة عاصم خليفة اجتماعاً الثلاثاء المقبل، لمناقشة عدة ملفات مهمة، أبرزها تشكيل اللجان الفرعية بالاتحاد ممثلة فى اللجان الفنية وشئون اللاعبين والمسابقات والحكام ولجنة تنمية الموارد والاستثمار لزيادة دخل الاتحاد خلال الفترة المقبلة.

ويستعرض الاتحاد الموافقة على إنشاء 3 مناطق جديدة، وهي البحر الأحمر والصعيد ووسط الدلتا لزيادة انتشار اللعبة وممارستها وسيتم استحداث منصب جديد وهو مدير المسابقات لتفعيل النشاط ومتابعة البطولات العالمية والدولية والمحلية، ومن المقرر أن يتم الاستقرار على الأجهزة الفنية للمنتخبات الرجال والسيدات والناشئين.

وكان عاصم خليفة، رئيس الاتحاد المصرى للاسكواش، قد حسم نتيجة الانتخابات الجديدة للدورة 2021/2024، ليحتفظ برئاسة الاتحاد مرة أخرى منذ توليه رئاسة الاتحاد فى عام 2008.

وجاء تشكيل المجلس الجديد لاتحاد الاسكواش كالتالى:

1.عاصم خليفة - رئيس

2. عمرو المرشدي - عضو

3. آمنة الطرابلسي - عضو

4.كريم المستكاوي - عضو

5. رشا حجازي - عضو

6.أشرف قناوي - عضو

7.عصام عبد الحفيظ - عضو.