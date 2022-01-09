شكرا لقرائتكم خبر عن ميار شريف تتأهل للدور الرئيسى لبطولة أديلايد المفتوحة للتنس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت ميار شريف لاعبة منتخب التنس فى التأهل إلى الدور الرئيسى من منافسات بطولة اديلايد المفتوحة التي تقام بأستراليا، ومن المقرر أن تلتقى ميار مع الروسية سامسونوفا فى الدور الأول، والمصنفة 38 عالميا في اللعبة والثامنة على مستوى البطولة .

من ناحية أخرى، أوقعت قرعة البطولة محمد صفوت لاعب المنتخب في الدور التمهيدى مع السويسرى دومينيك ستريكر المصنف 247 عالميا .

وكانت ميار شريف قد تأهلت للمباراة النهائية من بطولة ملبورن بمشاركة التشيكية تيريزا مارتينكوفا وتغلبن على المصنفات الأوليات بالبطولة 2/0

كما ودعت ميار شريف بطولة أستراليا المفتوحة أحد البطولات الأربع الكبرى ، بعد الخسارة من الأمريكية آن لى في الدور الأول للبطولة ، بنتيجة 2-0 حيث جاءت نتائج الأشواط: " 6/2,6/0 "

وشاركت ميار شريف فى الأدوار الرئيسية للبطولة دون خوض التصفيات بسبب تقدمها فى التصنيف العالمى، حيث تحتل المركز الـ63 فى الوقت الحالى، فيما تأتى الأمريكية أن لى فى التصنيف الرابع على مستوى البطولة.