شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: 7 حالات كورونا ضربت الأهلى.. والقطبان غير مهتمين بكأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى أحمد شوبير تفاصيل حالات كورونا التى ظهرت فى صفوف الاهلى قبل انطلاق منافسات كأس رابطة الاندية المحترفة، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم، "الأهلى خد إجازة طويلة رغم إن كأس الرابطة قربت وحدث شىء كان غير متوقع وخارج الحسبان وظهرت حالات كورونا كثيرة فى الأهلى".

وأضاف شوبير، "الأهلى فيه مش أقل من 7 حالات كورونا، منهم أحمد عبد القادر ورامى ربيعة وطاهر محمد طاهر وكوكا وغيرهم، فى لاعيبة مشتبه فى إصابتهم وعملوا مسحة والأهلى لم يعلن الأسماء المصابة بشكل رسمي، وهناك أسماء لاعبين مهمين، وبالتالى مش هيقدر يعمل مسحة تانى قبل 48 ساعة واللاعب المصاب بكورونا لن يتدرب وبالتالى سيغيب عن مباراة الجونة بكأس الرابطة الخميس المقبل"

وتابع شوبير، "حراس الأهلى الثلاثة على لطفى ومصطفى شوبير وحمزة علاء بخير ومفيش عندهم كورونا، وحاسس إن الأهلى والزمالك مش مركزين فى كأس الرابطة غير الاندية اللى لعبت وديات وبتستعد ليها بكل جدية لانها بطولة جميلة ولكن القطبين مش واخدينها على محمل الجد اوى وأكبر دليل لسه راجعين من الإجازات وملعبوش وديات".