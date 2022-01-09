شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة شهد وشاهندا ابنتا عصام الحضرى بكورونا.. والدتهما: ربنا يشفيكم يا حبايبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت صابرين زوجة عصام الحضرى، مدرب حراس مرمى منتخب مصر، عن إصابة ابنتيها شهد وشاهندا، بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد إعلان إصابة والدهما بالفيروس التاجى أيضًا.

وأعادت شهد الحضرى، نشر تدوينه والدتها عبر "ستورى" حسابها على موقع "إنستجرام"، التى أعلنت فيها إصابة الحضرى وبناته، قائلة: "حضري و شاهندا و شهد ربنا يشفيكو ويعافيكو يارب يا حبايبي وتعدي سهلة وتقومولي بالسلامة يارب ومشوفش فيكو حاجة وحشة أبدًا.. ادعولهم يا جماعة بالشفاء هما وكل مريض".

وعلقت شهد الحضرى، على دعاء والدتها لها ولشقيقتها ووالدهما بالشفاء، "الله يسلمك يا أحلى ماما فى الدنيا".



بنات الحضرى

في سياق اخر، يخضع محمد أبو جبل حارس مرمى منتخب مصر، وعصام الحضرى مدرب الحراس، لمسحة كورونا اليوم، الأحد، بفندق إقامة منتخب مصر بعد عزلهما عقب التأكد من إصابتهما بفيروس كورونا. وفى حال استمرار إيجابية المسحة سيستمر الثنائى فى العزل الصحى، أما فى حال تحول المسحة إلى سلبية سيطير الثنائى إلى الكاميرون غدا الاثنين للحاق ببعثة الفراعنة هناك.

واختار البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، 26 لاعبا في قائمة منتخب مصر، للمشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا وجاء قائمة مصر كالتالى:حراس المرمى: محمد الشناوي، محمد صبحي، محمود جاد ، و في الدفاع: أكرم توفيق، عمر كمال، أحمد حجازي، محمود حمدي "الونش"، أيمن أشرف، مروان داوود، أحمد فتوح، محمد عبد المنعم، محمود علاء ، وفي الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، إمام عاشور، عبد الله السعيد، محمد النني، أحمد سيد "زيزو"، مهند لاشين، وفى الهجوم محمد شريف و عمر مرموش، محمد صلاح، محمود حسن "تريزيجيه"، رمضان صبحى ، مروان حمدي، بجانب محمد أبو جبل المصاب بكورونا.

واستبدل منتخب مصر مروان داود بمحمد حمدى ظهير أيسر بيراميدز بعد اصابته فى الركبة، كما اصطحب المنتخب مروان حمدى من القائمة الاحتياطية.