شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: فرجانى ساسى لن يرحل عن الدحيل القطرى.. وغاوى يلعب على وتر الجمهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتقد الإعلامى أحمد شوبير التونسى فرجانى ساسى لاعب الزمالك السابق والدحيل القطرى الحالي، مؤكداً أن اللاعب لن يرحل عن ناديه في الوقت الحالى، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم، "ساسى لن يرحل عن الدحيل القطرى، محدش يصدق الكلام ده، ساسى تخصص لعب على وتر الجمهور وبيسرب أخبار للإعلام بس".

وأضاف شوبير، "محدش ينسى إن فرجانى ساسى كان بيغازل جمهور الزمالك بتصريحات عن عشقه للقلعة البيضاء، وفى نفس الوقت كان شغال بيقاضى الزمالك عشان مستحقاته وحصل على حكم بأحقيته فى 650 ألف يورو، وفى أخبار بتقول إنه وافق يجدول مستحقاته ومحدش عارف الصدق فين".

وفتح أمير مرتضى منصور، المشرف على الكرة بنادى الزمالك، خط مفاوضات مع فرجانى ساسى الذى أبدى مرونة فى التوصل لحل ودى فى تلك الأزمة، وجدولة المستحقات المتأخرة، كما فتح المشرف على الكرة مفاوضات مع عدد ممن يطالبون بمستحقاتهم المتأخرة من أجل التوصل لحل ودى وجدولة تلك الديون.