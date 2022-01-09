شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. الملك محمد صلاح يحمل آمال المصريين فى أمم أفريقيا بالكاميرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعول الجماهير المصرية آمال عريضة على النجم الدولى محمد صلاح ملك الفراعنة المحترف فى ليفربول الإنجليزى من أجل الوصول إلى حصد النجمة الثامنة على صعيد بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها الكاميرون خلال الفترة من 9 يناير و جتى 6 فبراير القادم .

وتفوق الفرعون المصرى تسويقيا على 14 منتخباً من المشاركين في بطولة كأس الأمم الأفريقية الكاميرون 2021 التي ستنطلق اليوم وتستمر حتى السادس من شهر فبراير المقبل بمشاركة 24 منتخبا.

ويعد محمد صلاح أغلى لاعب في بطولة كأس الأمم الأفريقية بقيمة 100 مليون يورو بفارق كبير عن أقرب منافسيه من نجوم المنتخبات المشاركة في الكان.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مؤخرا عن القائمة النهائية التي ستتنافس على جائزة أفضل لاعب في العالم عن 2021 ، وانحصرت منافسة النجم المصري محمد صلاح على المراكز الثلاثة الأولى المتقدمة ليتنافس مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والبولندي ليفاندوفيسكي ، وسيتم الإعلان عن ذلك خلال حفل سينظمه الفيفا يوم 17 يناير الجاري ، وكان الفيفا كشف قبل أكثر من شهر عن قائمة تضم 11 لاعبا تتنافس لدخول القائمة النهائية. وتعد هي المرة الثانية للنجم المصري في تاريخه ، بعد نسخة عام 2018 التي انتهت بفوز الكرواتي لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد وقتها بالجائزة. وجاء المصري محمد صلاح نجم ليفربول على رأس القائمة التي اشتملت أيضا على أسماء قوية، وهم الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان والبرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد.

ويرصد الخليج 365 لقطات للملك محمد صلاح فى الصور التالية :