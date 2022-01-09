شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات مصر فى كأس أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق مساء اليوم منافسات بطولة الأمم الأفريقية التي تقام بالكاميرون في الفترة من 9 يناير، و التي تستمر حتى 6 فبراير المقبل، بمشاركة المنتخب الوطنى.

مجموعة مصر في امم افريقيا

ويقع المنتخب الوطنى لكرة القدم في المجموعة الرابعة بجانب منتخبات السودان ونيجيريا وغينيا بيساو، حيث تبدأ مباريات الفراعنة بعد غد الثلاثاء.

جدول مباريات مصر في أمم أفريقيا

ويبدأ منتخب مصر منافساته في البطولة بعد غد الثلاثاء الموافق 11 يناير، حيث يلتقى مع نيجيريا، والمباراة الثانية أمام غينيا بيساو يوم 15 يناير، والمباراة الثالثة يوم 19 يناير أمام السودان.

قائمة منتخب مصر في امم افريقيا

واختار البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، 26 لاعبا في قائمة منتخب مصر، للمشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا وجاء قائمة مصر كالتالى:حراس المرمى: محمد الشناوي، محمد صبحي، محمود جاد ، و في الدفاع: أكرم توفيق، عمر كمال، أحمد حجازي، محمود حمدي "الونش"، أيمن أشرف، مروان داوود، أحمد فتوح، محمد عبد المنعم، محمود علاء ، وفي الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، إمام عاشور، عبد الله السعيد، محمد النني، أحمد سيد "زيزو"، مهند لاشين، وفى الهجوم محمد شريف و عمر مرموش، محمد صلاح، محمود حسن "تريزيجيه"، رمضان صبحى ، مروان حمدي، بجانب محمد ابو جبل المصاب بكورونا.

واستبدل منتخب مصر مروان داود بمحمد حمدى ظهير أيسر بيراميدز بعد اصابته فى الركبة، كما اصطحب المنتخب مروان حمدى من القائمة الاحتياطية.