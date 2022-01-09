فالنسيا يتهم ريال مدريد بالسرقة.. وبيكيه يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

اعترض نادي فالنسيا الإسباني بطريقة ساخرة على ركلة الجزاء التي حصل عليها ريال مدريد في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الأسبوع العشرين لبطولة الدوري الإسباني.

وفاز ريال مدريد على فالنسيا بنتيجة (4-1) على ملعب سانتياجو برنابيو أمس السبت، في مباراة افتتح فيها الفريق الملكي التسجيل من ضربة جزاء تم احتسابها للبرازيلي كاسيميرو.

وكتب الحساب الرسمي لفالنسيا عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بعد احتساب ضربة الجزاء: "بدأت السرقة في مدريد تتكرر إلى حد ما"، مع الإشارة إلى حساب مسلسل "لا كاسا دي بابل" الإسباني الشهير، الذي يتناول عصابة للسرقة.

من جانبه، تفاعل الإسباني جيرارد بيكيه مدافع برشلونة مع التغريدة ليعلق عليها قائلا: "لا تقل هذا بصوت عالٍ، سوف يعاقبونك"، مع وضع تعبير وجه صامت.

وعزز فريق ريال مدريد موقعه في صدارة الدوري الإسباني بعد رفع رصيده إلى 49 نقطة من 21 مباراة، ونجح النادي الملكي في تسجيل فوزه الخامس عشر مقابل أربعة تعادلات وهزيمتين، ليقطع خطوة جديدة نحو اللقب الرابع والثلاثين في مسيرته بالليجا.

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