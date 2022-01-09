شكرا لقرائتكم خبر عن كان 2022.. منتخب الفراعنة وحلم التتويج الثامن بكأس الأمم الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق منافسات النسخة 33 من كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون خلال الفترة 9 يناير الجارى حتى 6 فبراير المقبل بمشاركة 24 فريقًا للمرة الثانية فى تاريخ البطولة.

حفلت منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية على مدار تاريخها الطويل بالعديد من الأرقام القياسية التي سجلها اللاعبين والمنتخبات الكبرى في القارة السمراء خلال 32 نسخة سابقة من البطولة.

حصل منتخب مصر على لقب الفراعنة نسبة إلى الحضارة المصرية الشاهدة على عراقة التاريخ المصري، ويستعرض الخليج 365 أبرز 7 معلومات عن الفراعنة: