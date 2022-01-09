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كان 2022.. منتخب الفراعنة وحلم التتويج الثامن بكأس الأمم الأفريقية

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القاهرة - سامية سيد - تنطلق منافسات النسخة 33 من كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون خلال الفترة 9 يناير الجارى حتى 6 فبراير المقبل بمشاركة 24 فريقًا للمرة الثانية فى تاريخ البطولة.

 

حفلت منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية على مدار تاريخها الطويل بالعديد من الأرقام القياسية التي سجلها اللاعبين والمنتخبات الكبرى في القارة السمراء خلال 32 نسخة سابقة من البطولة.

 

حصل منتخب مصر على لقب الفراعنة نسبة إلى الحضارة المصرية الشاهدة على عراقة التاريخ المصري، ويستعرض الخليج 365 أبرز 7 معلومات عن الفراعنة:

 

ـ تم تأسيس اتحاد الكرة المصرى عام 1921 وانضم إلى الإتحاد الدولى لكرة القدم عام 1923

 

ـ منتخب مصر أول منتخب أفريقى وعربى يصل إلى نهائيات كأس العالم فى عام 1934

 

ـ انضم الاتحاد المصرى لكرة القدم إلى الاتحاد الأفريقى لكرة القدم كمؤسس عام 1957

 

ـ توج منتخب مصر بكأس الأمم الأفريقية 7 مرات وكان التتويج الأول عام 1957

 

ـ جيل "الساجدين" تحت قيادة حسن شحاته الأبرز بعد حصد 3 ألقاب متتالية فى كأس الأمم

 

ـ أحمد حسن "الصقر" هو الأكثر مشاركة فى تاريخ الفراعنة برصيد 184 مباراة

 

ـ حسام حسن هو الهداف التاريخى لمنتخب مصر برصيد 69 هدف

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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