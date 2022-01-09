تعرف على اللغة الرسمية الأكثر حضورا في أمم أفريقيا 2022

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق بطولة كأس أمم أفريقيا، التي تقام في الكاميرون خلال الفترة بين 9 يناير/كانون الثاني و6 فبراير/شباط 2022.



وتشهد النسخة 33 من كأس أمم أفريقيا مشاركة 24 منتخبا للمرة الثانية في تاريخ البطولة، بعد النسخة الماضية "مصر 2019".

كأس الأمم هي الحدث الذي تلتقي فيه المنتخبات القادمة من شتى أنحاء أفريقيا، وتذوب فيه الفوارق بين الموروثات التاريخية والثقافية لشعوب القارة السمراء.

وتعد اللغة العربية هي اللغة الرسمية الأكثر حضورا بين منتخبات كأس أمم أفريقيا 2022، بالتساوي مع اللغة الفرنسية، بـ6 منتخبات لكل منهما، بجانب منتخب يتحدث اللغتين.

وتتحدث بالعربية في كأس أمم أفريقيا منتخبات مصر وتونس والجزائر والمغرب والسودان وموريتانيا، فيما تعد الفرنسية لغة منتخبات الكاميرون والسنغال وغينيا وبوركينا فاسكو والجابون ومالي.

وتقتسم اللغتان فيما بينهما منتخب جزر القُمر، حيث تعتمد الدولة الواقعة شرق أفريقيا كلا من العربية والفرنسية لغات رسمية، بجانب القمرية.

وتعد الإنجليزية اللغة الرسمية لـ6 منتخبات هي مالاوي وغانا ونيجيريا وسيراليون وجامبيا، بجانب زيمبابوي التي تعتمد 16 لغة رسمية منها الإنجليزية.

فيما يتحدث منتخبان باللغة البرتغالية هما الرأس الأخضر وغينيا بيساو، ويعد منتخب غينيا الاستوائية الوحيد المتحدث بالإسبانية، وينطق لاعبو إثيوبيا بالأمهرية.