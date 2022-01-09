شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الأهلى يحذر عمرو السولية من خطورة استعجال العودة للملاعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الجهاز الطبي للنادى الأهلى بقيادة أحمد أبو عبلة على الاطمئنان هاتفياً على عمرو السولية لاعب خط وسط الفريق والذى يتواجد بالكاميرون رفقة بعثة منتخب مصر للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية ، وحرص جهاز الأهلى على التأكيد على السولية بضرورة عدم المشاركة في مباريات الفراعنة إلا بعد التأكد من تعافيه التام من الإصابة التي يجرى برنامجاً تأهيلياً للتعافى منها وهى مزق في عضلة السمانة وتعرض لها في مباراة السوبر الأفريقى.

وحذر جهاز الأهلى قائد الفراعنة من خطورة استعجال المشاركة مع المنتخب خوفاً من تجدد الإصابة وغيابه فترات طويلة، لاسيما أن المارد الأحمر تنتظره تحديات صعبة خلال الفترة المقبلة على رأسها مباريات كأس العالم للأندية والتي تقام بالامارات فبراير المقبل.

وشارك عمرو السولية فى 232 مباراة مع الأهلى بكل البطولات بإجمالى 19085دقيقة لعب، سجل خلالها 21 هدفاً وصنع 23 هدفا وحصل على 30 انذار وكارت أحمر وحيد، وتوج عمرو السولية مع الأهلى بـ 13 لقب بواقع خمسة بطولات للدوري الممتاز بجانب بطولتين لكأس مصر ومثلهم للسوبر المحلى بجانب لقبين لدوري الأبطال الأفريقى 2020 ولقبين للسوبر الأفريقى وبرونزية كأس العالم للأندية.