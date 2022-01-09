شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يرفض الوديات قبل مواجهة سموحة بكأس رابطة الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض الجهاز الفني للنادى الإسماعيلى بقيادة الأرجنتينى خوان براون فكرة إقامة مباراة ودية للفريق قبل مواجهة سموحة بالجولة الأولى لدور المجموعات بكأس رابطة الأندية المحترفة والمقرر لها الخميس المقبل وذلك بسبب ضيق الوقت، وقرر براون الاكتفاء بخوض التدريبات الصباحية لتجهيز لاعبيه فنيا وبدنيا لمباريات كأس الرابطة.

وقرر الجهاز الفنى للإسماعيلى بقيادة الأرجنتينى خوان براون، إقامة معسكر مغلق للفريق بالإسكندرية، اعتبارا من يوم 12 يناير الجارى ولمدة خمسة أيام.

يأتى ذلك ضمن برنامج الفريق الإعدادى لمواجهة سموحه والأهلى ضمن مسابقة كأس رابطة الأندية المحترفة.

ويستهدف المعسكر الحفاظ على تركيز اللاعبين وتجنب تشتيتهم قبل المباراتين وسعيًا لتحقيق نتائج إيجابية تسهم فى إسعاد الجماهير قبيل إستئناف منافسات مسابقة الدورى الممتاز.

يذكر أن الإسماعيلى يقع فى المجموعة الثانية التى تضم أندية الأهلى وسموحه والمقاولون العرب والبنك الأهلى والجونة.