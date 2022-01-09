شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يضع مع معاونيه خطة مواجهات كأس الرابطة ويقرر منح فرصة للبدلاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، خطة مواجهات كأس الرابطة المقرر انطلاقها يوم 12 من الشهر الجارى، خلال فترة توقف مسابقة الدوري المصري الممتاز، بسبب إقامة بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وعقد كارتيرون جلسة مع أفراد جهازه المعاون لتحديد ملامح الفترة المقبلة، وكيفية الاستعداد لمواجهات كأس الرابطة، والتى سيعتمد خلالها على مجموعة كبيرة من البدلاء الذين لم يحصلوا على فرصة حقيقية للمشاركة مع الفريق فى مسابقة الدورى.

وأكد كارتيرون على قوة بطولة كأس الرابطة، المقرر انطلاقها بعد أيام قليلة خلال فترة توقف مسابقة الدوري المصري الممتاز، بسبب إقامة بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وأوضح المدير الفني، أن الزمالك سيخوض البطولة من أجل الفوز في كل مبارياته والمنافسة على اللقب بالرغم من الغيابات العديدة في صفوف الفريق الأبيض.

وشدد كارتيرون على أن غياب اللاعبين الدوليين لن يؤثر على الزمالك في كأس الرابطة، خاصة وأن الفريق لديه قائمة متميزة من اللاعبين، وستكون هناك فرصة للاستعانة ببعض الناشئين في مباريات كأس الرابطة.

وأضاف المدير الفني أن الزمالك يستعد بجدية لانطلاق البطولة، وهناك إصرار من الجميع على تقديم مباريات قوية والمنافسة على لقب كأس الرابطة.