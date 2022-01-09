شكرا لقرائتكم خبر عن معين الشعباني يعود لقيادة المصري غدا الاثنين بعد انتهاء الإجازة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود التونسى معين الشعبانى، المدير الفنى للنادى المصري، لقيادة الفريق البورسعيدى استعدادا لمنافسات كأس رابطة الأندية المصرية، غدا الاثنين، وذلك بعد انتهاء إجازته التى حصل عليها عقب انتهاء الجولة الثامنة من الدوري.

ويخوض المصرى مرأنه على فترتين حيث تشتمل ألفترة الأولى الصباحية على تدريبات لرفع اللياقة البدنية، بينما تشتمل ألفترة الثانية المسائية على تدريبات بالكرة وتقسيمة للاعبين.

وكان مجلس إدارة النادى المصرى برئاسة سمير حلبية قد حضر جانبًا من مران ألفريق الأول للكرة بالنادى المصرى والذى أقيم مساء أمس الجمعة على ملعب النادى الاجتماعي.