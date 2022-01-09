شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يقرر رفع الحمل البدنى لنجوم الأهلى قبل انطلاق كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفني للنادى الأهلى، رفع الحمل البدنى للاعبيه استعدادا لخوض مباريات كأس رابطة الأندية المحترفة وذلك بعد الاجازة الطويلة التي حصل عليها اللاعبين لمدة قاربت الـ 12 يوماً، وأسفرت قرعة كأس رابطة الاندية عن وضع الأهلي على رأس المجموعة الثانية، التي تضم أندية «سموحة ‏والبنك الأهلي والمقاولون العرب والإسماعيلي والجونة».

وطلب موسيمانى من معاونيه إعداد تقرير مفصل عن الأندية التي وقعت مع المارد الأحمر في مجموعة كأس رابطة الأندية المحترفة لدراستها قبل ملاقاتها في البطولة التي تقام بدون اللاعبين الدوليين لمشاركتهم في بطولة كأس الأمم الافريقية المقامة بالكاميرون.

ويستعد الأهلي لخوض العديد من الارتباطات المقبلة ‏والتي تشهد العديد من التحديات وعلى رأسها بطولة كأس العالم للأندية التي تقام في الإمارات خلال ‏شهر فبراير المقبل ، وقبلها كأس الرابطة التي يستهلها المارد الأحمر بمواجهة الجونة الخميس المقبل.