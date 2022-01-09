إكرامي: تهنئني للأهلي بدوري الأبطال كلفتني 100 ألف جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد شريف إكرامي، حارس مرمى فريق بيراميدز، أنه تعرض لتوقيع عقوبة مالية بسبب قيامه بنشر تغريدة عبر حسابه الشخصي بعد فوز الأهلي بدوري أبطال إفريقيا.

وقال إكرامي في تصريحات لبرنامج جمهور التالتة عبر قناة "أون تايم سبورتس 2":" تهنئتي للأهلي بدوري أبطال إفريقيا كلفتني 100 ألف جنيه".

وأضاف:" تناقشت مع إدارة بيراميدز بعدما قمت بتهنئة الأهلي وعلمت أنه سيتم توقيع عقوبة مالية بسبب تهنئني للأهلي، إدارة بيراميدز طالبتني بمسح تغريدة تهنئة الأهلي ورفضت وكلفني هذا الأمر 100 ألف جنيه كعقوبة".

وتابع:" أرى انني الحارس رقم 1 في مصر لكن هذه ليست مرحلتي، ولا يوجد حارس لا يقع في الخطأ بما في ذلك الحراس الحاليين لمنتخب مصر".

وأكمل:" كنت بمضي على بياض في الأهلي والكلمة في الأهلي عقد، ولو كنت أساسي في الأهلي وعقدي انتهي كنت سأستمر مع الفريق".

وأتم تصريحاته:" الأهلي قدره ان يصطاد البطولة فهو قادر على تحقيق ذلك مع اي شخص، وحظ من يركب قطار الأهلي ويستمر معه حتى النهاية ويحصد كل شيء".