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تنطلق اليوم الأحد.. صافرة جزائرية تفتتح كأس أمم إفريقيا بالكاميرون

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المنامة - ياسر ابراهيم - قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، تعيين طاقم تحكيم جزائري، بقيادة مصطفى غربال، لإدارة مباراة افتتاح كأس أمم إفريقيا التي ستجمع بين منتخبي الكاميرون وبوركينا فاسو، اليوم الأحد.

وسيساعد مصطفى غربال مواطناه، مقران قوراري وعبد الحق آيت شعلي.

وكان منتخب الكاميرون قد تدرب اليوم الجمعة وراء أبواب مغلقة، وحضر المران رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، صامويل إيتو، إلى جانب الأسطورة روجيه ميلا، الذي سلم آلة صيد الذباب، وهي رمز الانتصار في الثقافة المحلية، لقائد منتخب "الأسود التي لا تُقهر"، فينسنت أبو بكر. 

يذكر أن المدير الفني لمنتخب الكاميرون، البرتغالى أنطونيو كونسيساو، كان قد دعا 28 لاعبا كلهم من المحترفين خارج الكاميرون، ومنهم واحد فقط ينشط داخل القارة السمراء، وهو الحارس سيمون أوموسولا، لاعب فيتا كلوب الكونغولي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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