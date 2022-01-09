رئيس الاتحاد الجزائري يكشف حقيقة الخلاف بين محرز وبلماضي

المنامة - ياسر ابراهيم - فنَّد شرف الدين عمارة، رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم "فاف"، الشائعات التي تم تداولها في الفترة الماضية، حول إبعاد رياض محرز، عن قائمة المحاربين المعنية بخوض نهائيات كأس أمم أفريقيا.

وتغيب محرز عن معسكر المحاربين في العاصمة القطرية، الدوحة، وسط تكتم كبير من مسؤولي المنتخب، الأمر الذي فتح باب التأويلات، بشأن وجود خلاف بين المدرب جمال بلماضي، وقائد المنتخب.

وقال عمارة في تصريحات لوسائل الإعلام، عقب وصول المحاربين للكاميرون: "كل ما يقال عن وجود خلاف بين محرز وبلماضي غير صحيح، ولا يعدو يكون مجرد إشاعة، فكل الأمور تسير على ما يرام".

وأضاف "اللاعب تلقى رخصة بالغياب عن معسكر الفريق من قبل المدرب بلماضي، لأسباب خاصة، وانضم إلينا اليوم بشكل عادي، ولا يوجد ما يدعو للقلق".

ويدخل المنتخب الجزائري البطولة التي تنطلق اليوم الأحد، وهو حامل للقب النسخة الماضية والتي أقيمت عام 2019 في مصر.

ويستهل المنتخب الجزائري مشواره للحفاظ على اللقب بمواجهة سيراليون يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الخامسة والتي تضم أيضا منتخبا كوت ديفوار وغينيا الاستوائية.

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