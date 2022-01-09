شكرا لقرائتكم خبر عن إكرامي: بيراميدز غرمني 100 ألف جنيه بعد تهنئتي للأهلي بأفريقيا واتعرضت للسحر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف شريف إكرامي، حارس مرمى بيراميدز، كواليس تعرضه لغرامة مادية من بيراميدز، بعدما نشر تغريدة على حسابه عبر تويتر، ليهنئ النادي الأهلي بتتويجه بدوري أبطال أفريقيا.

وقال إكرامي، في تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة": اللغة بيني وبين إدارة بيراميدز مختلفة لأننا جيل واحد، عندما ناقشوني في تهنئتي للأهلي في أفريقيا قلت لهم هل هناك أمر خطأ، فقالوا إنهم كانوا يريدون أن يكون الأمر بشكل رسمي من النادي، وقالوا لي زي ما أنت عايز، ولكن هيكون عندنا قرار إذا لم تحذف التغريدة، وتم توقيع غرامة 100 ألف جنيه، وعمري ما بنزل حاجة على السوشيال ميديا وأمسحها.

وأضاف: تعرضت لسحر من أحد الأشخاص لا أعرفه، لأنني بعد العودة من هولندا تعرضت لأمر غريب جداً مع المنتخب، بعد خوض مباراة مع المنتخب تعرضت لألم كبير في الكتف رغم أنني لم أتعرض لإصابة، وبقيت لمدة 3 أشهر أخضع لأشعة، هذا سبب لي مشاكل في فينورد وقتها، وبالصدفة أحد أصدقاء والدي وكان متديناً كان عنده شخص يقوم بالرقية الشرعية والحجامة.

وتابع: "ما تسيبش أي حاجة ليك في النادي، وقتها كنت أنا الحارس الوحيد الذي أترك القفازات الخاصة بي بالنادي في فينورد، وكنت معتاد على ذلك خلال تواجدي بالأهلي".

واستطرد: كوبر أهداني ساعة بعد تأهل مصر لكأس العالم، الأمر كان عبارة عن رهان؛ لأن كوبر يعشق الساونا وهي روتين بالنسبة لي، وكان يحب أن يجمع اللاعبين ويسألهم، وسأل اللاعبين عن ترشيحاتهم في كأس العالم فرشحوا الكثير من المنتخبات دون مصر، وبعدما خرجوا سألته لماذا سأل اللاعبين هذا السؤال، فقال لي: أريد أن أعرف الحالة الموجودة، وهل ترى أننا سنتأهل فقلت له نعم فقال لي لو تأهلنا هديلك الساعة دي، وقال لي لو قررت تبيعها سأشتريها منك.

واختتم: أفشة نجح بجدارة في الأهلي، ولكن لا أحب مقارنته بتعويض عبد الله السعيد، لاعبو الأهلي لم يتخلوا عني خلال أزمتي مع الجماهير، وأتمنى أن يحقق رمضان شيئا في بيراميدز ويحترف في الخارج، حسام عاشور عمره ما غلط في حق النادي، وحسام ساعد على أن يظهر بشكل خطأ.