شكرا لقرائتكم خبر عن إكرامي: شرط اللعب أساسيا مع بيراميدز أمر ساذج.. و"يا بخت اللي يركب قطار الأهلي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى شريف إكرامي، حارس مرمى بيراميدز، أنه لم يتسبب في فقدان الأهلي لدوري أبطال أفريقيا، مؤكدًا أنه لا يمكن تحميل لاعب واحد مسئولية خسارة الفريق لبطولة.

وقال إكرامي، في تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة": الأهلي لم يفقد أفريقيا بسببي ولا مرة، لا يمكن أن يخسر فريق بطولة بسبب لاعب واحد أو يفوز ببطولة بسبب لاعب واحد هذا غير موجود في كرة القدم، وأحترم الزمالك طول عمري منذ أن كنت في الأهلي، ولكن حتى خلال فترة مانويل يول حدثت مشاكل في تجديد تعاقدي ومرتضى منصور كلم والدي، ولكن صعب أن ألعب للزمالك، رحلت عن الأهلي ولكن لن أستفز الجماهيري بالانتقال إلى المنافس.

وأضاف: رحيل رمضان صبحي عن الأهلي عكّر صفو العلاقة بيني وبين الجماهير والنادي، لدينا بعض الأمور المغلوطة، إذا كان لاعب عقده ينتهي مع ناديه وقرر الرحيل، هل هذا مبرر ليتعرض للهجوم، والمقابل المادي أمر أساسي في التفاوض لتجديد أي عقد، ولكن في مصر لدينا خجل من هذه النقطة، والمفاوضات في أي نادي تتأخر بسبب "الفلوس"، والكلمة في الأهلي عقد.

وتابع: مسيرتي الاحترافية مع بيراميدز تسير بشكل جيد، بقيت عامين دون مشاركة في الأهلي، وسعيد حاليا مع بيراميدز، العلاقة بيني وبين المهدي سليمان كانت متوترة جدا الموسم الماضي وزعلت منه، ولكن الآن علاقتنا جيدة.

وأضاف: الحديث عن وضعي شرط للعب أساسيا مع بيراميدز هو أمر ساذج، الموسم الماضي أروا بارينا منح الفرصة للشناوي على حسابي، والموسم الحالي المهدي لعب على حسابي و"مفيش حاجة كده في الكورة".

وتابع: كنت قريباً من معسكر المنتخب، ولكن تعرضت للإصابة في مباراة الاتحاد، وكل حارس في مصر يرى نفسه رقم واحد، وعصام الحضري يتحدث معي باستمرار، وعلاقتنا غريبة لأننا كنا نلعب سويا والآن هو مدرب المنتخب.

واختتم: لم أتفاجأ برحيل رمضان إلى بيراميدز، جلست معه ونصحته، ولكن لن أحكي عن الكواليس احتراما له، تحدثت مع رمضان قبل اللعب ضد الأهلي، وقلت له لا تتأثر بأي شيء نحن نلعب كرة قدم والأهلي هو النادي الذي صنعك، وأتمنى الوصول لأبعد نقطة مع بيراميدز وقمة النجاح أن تحقق بطولة، حصدت كل البطولات مع الأهلي، ولكن مَنْ يخرج من الأهلي يكون لديه شعور بأن كل بطولة يجب أن يقاتل عليها، الأهلي قدره أن يلعب على كل بطولة ويصطادها، هذا قطار ماشي ويا بخت اللي بيركب ويكمل وياخد كل حاجة، وعلى نفس المثال الزمالك وإن كان حظه أقل في البطولات.