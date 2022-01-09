شكرا لقرائتكم خبر عن مسحة جديدة لأبو جبل والحضرى اليوم لتحديد موعد سفرهما للكاميرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع محمد أبو جبل حارس مرمى منتخب مصر، وعصام الحضرى مدرب الحراس، لمسحة كورونا اليوم، الأحد، بفندق إقامة منتخب مصر بعد عزلهما عقب التأكد من إصابتهما بفيروس كورونا. وفى حال استمرار إيجابية المسحة سيستمر الثنائى فى العزل الصحى، أما فى حال تحول المسحة إلى سلبية سيطير الثنائى إلى الكاميرون غدا الاثنين للحاق ببعثة الفراعنة هناك.

واختار البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، 26 لاعبا في قائمة منتخب مصر، للمشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا وجاء قائمة مصر كالتالى:حراس المرمى: محمد الشناوي، محمد صبحي، محمود جاد ، و في الدفاع: أكرم توفيق، عمر كمال، أحمد حجازي، محمود حمدي "الونش"، أيمن أشرف، مروان داوود، أحمد فتوح، محمد عبد المنعم، محمود علاء ، وفي الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، إمام عاشور، عبد الله السعيد، محمد النني، أحمد سيد "زيزو"، مهند لاشين، وفى الهجوم محمد شريف و عمر مرموش، محمد صلاح، محمود حسن "تريزيجيه"، رمضان صبحى ، مروان حمدي، بجانب محمد أبو جبل المصاب بكورونا.

واستبدل منتخب مصر مروان داود بمحمد حمدى ظهير أيسر بيراميدز بعد اصابته فى الركبة، كما اصطحب المنتخب مروان حمدى من القائمة الاحتياطية.

وقرر الدكتور محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر تشديد الاجراءات الاحترازية فى فندق اقامة الفراعنة فى الكاميرون، وتحذير أى لاعب من اختراق الفقاعة الطبية خوفا من الاصابة بفيروس كورونا.

وأوقعت قرعة بطولة كأس أمم أفريقيا 2021، المنتخب المصرى فى المجموعة الرابعة التى تضم معه منتخبات نيجيريا والسودان وغينيا بيساو ، ويستهل الفراعنة دور المجموعات بمواجهة نيجيريا ثم غينيا بيساو، ويختتم مواجهاته بلقاء المنتخب السودانى الشقيق ، وجاءت مواعيد مباريات منتخب مصر في دور المجموعات تأتي على النحو التالى: نيجيريا × مصر ..الساعة 6 مساء يوم 11 يناير ثم مصر × غينيا بيساو الساعة 9 مساء يوم 15 يناير ثم مصر × السودان الساعة 9 مساء يوم 19 يناير 2022.

يترأس جمال علام بعثة المنتخب الوطني إلى الكاميرون ومعه اللواء حلمي مشهور لتذليل أي عقبات قد تواجه البعثة في مشوارها المهم ، أضاف رئيس الاتحاد المصري بأن كل طلبات المنتخب بقيادة كيروش مجابة من قبل الاتحاد لتحقيق هذا الهدف، كما أشار إلى أن التواصل سيكون مستمرًا مع كيروش من خلال عضوي مجلس الإدارة حازم إمام ومحمد بركات لسابق خبراتهما الكبيرة في الملاعب.